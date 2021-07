Le vécu de chacun améliore la qualité de vie au travail de tous

Management

Publié le 20/07/2021 • Par Solange de Fréminville • dans : France, Toute l'actu RH

Toulouse a engagé une démarche expérimentale, paritaire et participative pour améliorer les conditions de travail.

C’est un diagnostic, au sein de la ville et de la métropole de Toulouse, qui a dévoilé des failles dans la mise en œuvre de la qualité de vie au travail. « Trop centralisée et descendante, trop réglementaire et parcellisée, trop curative au lieu d’être préventive », résume François Lemoine. Le responsable du pôle « SQVT » des deux collectivités est l’initiateur d’une stratégie expérimentale qui, à l’inverse, est « collective et part des situations de travail », souligne Françoise Verdier, chargée de mission de l’Aract Occitanie, qui accompagne la démarche.

Son préalable ? Impliquer la direction et le CHSCT. « Il faut que chacun soit d’accord pour sortir de sa posture. La direction ne décidera pas seule, et les représentants des agents coconstruiront des solutions avec elle », explique ...

