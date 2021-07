« Territoire zéro chômeur » : du bénévolat en attendant l’entreprise à but d’emploi

Emploi

Publié le 13/07/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Régions

A Compiègne, l’équipe projet n’a pas attendu la publication du décret relatif à l’expérimentation Territoires zéro chômeurs longue durée pour passer à l'action. Les demandeurs d’emploi volontaires ont commencé à réaliser des travaux utiles. A titre bénévole, pour l’instant.

« Ce qui est le plus difficile, c’est de faire patienter ces chômeurs de longue date, à qui nous avons donné un espoir dès le mois d’août 2019 », résume Vincent Cacheur, directeur de l’équipe projet de l’expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée, portée par l’association intermédiaire Partage Travail.

En effet, depuis deux ans, lui et son collègue accompagnateur, Olivier Finot, vont à la rencontre de ces personnes privées durablement d’emploi, les remobilisent, organisent des cafés-débats. Chacun des quatre territoires de l’agglomération compiégnoise qui feront partie de la candidature officielle – les communes rurales Saint-Sauveur ou La Croix-Saint-Ouen, la périurbaine Margny-lès-Compiègne, les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de Compiègne sont concernés par ces échanges. Et le deux hommes réfléchissent ensemble à des activités répondant à des besoins non couverts par l’économie classique.

Maintenir la dynamique

Ces rencontres dont l’objectif premier était de créer du lien social, ont propulsé une dynamique qu’il aurait été dommageable de briser. « Les gens veulent travailler, c’est le plus important », glisse Vincent Cacheur. L’événement qui a sans doute précipité l’éclosion des premières activités, c’est la confection de masques à l’issue du premier confinement. Apparue comme une évidence, la couture a été intégrée dans activités identifiées pour les futurs salariés de l’entreprise à but d’emploi (EBE).

« On a organisé des ateliers de couture. C’est un projet apprenant », indique Vincent Cacheur. Quatre jeunes femmes ont ainsi imaginé de récupérer des tissus de jean usés de la recyclerie et de confectionner des sacs à main tendance, sous la marque MYA. En septembre 2020, un partenariat a été conclu avec la Brasserie Saint-Médard pour la fabrication de sacs en toile de jute, qui devrait s’enrichir par la production de caisses en bois pour les bouteilles.

Des locaux pour accueillir les activités