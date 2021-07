Inventer un sport bénéfique pour la planète et pour la santé

Forum Sport et Territoires

Publié le 06/07/2021 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

Digital, écoresponsable, participatif et associé à la prévention santé. Tel pourrait être le sport d’après, vu par l’association Sports et Territoires lors de son forum qui s’est tenu fin juin à Lyon. Une table ronde finale a aussi rappelé l’importance des financements post-covid et de la nouvelle gouvernance.

Le sport d’après ? « Le contexte n’a jamais été si propice à le réinventer, assure Jacques Vergnes, président de Sports et Territoires, en clôture du forum phygital co-organisé avec Sport Connect Lyon, les 29 et 30 juin derniers dans la capitale des Gaules. En sortie de pandémie et à trois ans de Paris 2024, nous avons une nouvelle gouvernance et tout nous porte à construire un sport respectueux de la planète, accessible à tous, bénéfique pour la santé et porteur de valeurs humaines fortes ». A l’issue de deux jours d’ateliers thématiques concrets, associant acteurs publics, associatifs et privés, le forum s’est conclu sur une table ronde entre bilan et perspectives.

9 millions d’euros sur deux ans pour le numérique

« Le digital s’est imposé dans un monde sportif », relève notamment Roxana ...