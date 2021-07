L’orientation des jeunes, une cause qui mobilise parents, mairie et école

Education

Publié le 20/07/2021 • Par Alexandra Caccivio • dans : Actu expert Education et Vie scolaire, Innovations et Territoires

« Territoire pilote » pour le rectorat, la commune rurale de La Machine, dans la Nièvre, aide les jeunes à ouvrir leur horizon.

Chiffres-clés Autres dispositifs : des programmes supplémentaires sont proposés, comme les « cordées de la réussite » ou les « devoirs faits » (ce dernier étant assuré pour les collégiens par les enseignants du premier degré…).

[La Machine, Nièvre, 3 300 hab.] En zone rurale, les jeunes vivent une forme « d’assignation à résidence ». « Ils ne choisissent pas mais subissent leur orientation, notamment parce qu’ils sont très éloignés des centres universitaires », décrit Annette Gien, inspectrice de l’Education nationale dans la Nièvre. Pour lever les freins et créer un terreau favorable à leur émancipation, tous les acteurs de l’ancienne ville minière de La Machine travaillent ensemble, depuis deux ans, au sein d’un comité de pilotage où siègent les écoles et le collège, la mairie, les parents, le centre social, la bibliothèque municipale, les associations locales…

« A chaque fois que l’un des acteurs a un projet, il le propose aux autres, s’il estime qu’il peut être intéressant pour ce que l’on appelle l’école du socle », explique Annette Gien. Qui en rappelle le but : « Restaurer l’image que les élèves ont d’eux-mêmes et de leur territoire pour qu’ils reprennent confiance et puissent se projeter dans une orientation. »

Coordination générale

L’espace « parents », ouvert en 2018 à proximité de l’école élémentaire et du collège, est une brique importante du dispositif.

Il est « coanimé par le centre socioculturel et l’Education nationale », indique

