Nouveaux exécutifs régionaux : la prime aux maires

05/07/2021

Les premiers magistrats constituent l’ossature des exécutifs renouvelés le 1er juillet 2021. Des personnalités directement issues de la société civile parviennent cependant à tirer leur épingle du jeu.

Dans une région plus grande que la Belgique, mieux vaut compter sur des relais de proximité. Telle est la philosophie de Jean Rottner (LR), reconduit dans un fauteuil le 1er juillet dernier à la tête du Grand Est. Au moment de dresser sa « short-list » de vice-présidents, l’ancien premier magistrat de Mulhouse a accordé la prime aux maires.

Le locataire de l’hôtel de ville de Metz, François Grosdidier s’occupe de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, son collègue à Reims, Arnaud Robinet, de l’attractivité, du tourisme et de la culture, son homologue de Charleville-Mézières, Boris Ravignon, de l’économie, des fonds européens et de la commande publique, son confrère d’Epernay, Franck Leroy, de la transition écologique… Au total, les édiles municipaux constituent les deux tiers de l’exécutif de Jean Rottner.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’ancien premier adjoint de la cité phocéenne, Renaud Muselier (LR), joue aussi la carte « maire », s’appuyant sur l’homme fort de Nice, Christian Estrosi, qui garde son poste de président délégué (aux grands événements et chargé des relations internationales et de la francophonie).

Des révélations des municipales 2020

Renaud Muselier intègre, par ailleurs, dans son exécutif le jeune maire de Forcalquier David Géhant, 32 ans, qui l’an passé a fait tomber le fief de l’ancien ministre de l’Intérieur marcheur, Christophe Castaner. L’impétrant aura dans son escarcelle l’aménagement du territoire, l’aide aux communes et aux intercommunalités.

En Centre – Val de Loire, François Bonneau (PS) choisit de la même façon une révélation des municipales 2020, Carole Canette, qui a pris la mairie de Fleury-les-Aubrais (Loiret) à la droite. L’ex-principal de collège a confié les clés des lycées à la nouvelle venue.

En Normandie, Hervé Morin (Les Centristes) fait, lui, monter en grade Virginie Carolo, maire de Port-Jérôme-sur-Seine depuis 2014, portée l’an passé à la présidence de Caux Seine agglo et à la première vice-présidence de l’Assemblée des communautés de France.

Un « bonnet rouge » en pointe

La figure de proue régionaliste du mouvement des « bonnets rouges » rentre, elle, dans le rang. Le maire de Carhaix Christian Troadec devient vice-président de la Bretagne chargé des langues de Bretagne et des Bretons du monde dans l’équipe de Loïg Chesnais-Girard (PS).

Nouveau mandat aussi en Ile-de-France pour le maire de Clamart et président de l’établissement public territorial de vallée-Sud, Jean-Didier Berger (Libres). Ce professionnel de la politique, ancien directeur de cabinet du premier magistrat du Plessis-Robinson, Philippe Pémezec, s’est fait connaître en bataillant contre la métropole du Grand Paris à la tête de l’Alliance des territoires. Il accède au poste de numéro 2 de la région-capitale. Le nouveau bras droit de Valérie Pécresse prend le portefeuille des finances, de l’évaluation des politiques publiques et des fonds européens.

La plupart des vice-présidents en place avant le scrutin gardent leur siège. Cela n’empêche pas les patrons de région, tous reconduits dans les urnes, d’être des adeptes du jeu dse chaises musicales dans l’octroi des délégations. Dans la liste des heureux promus dans l’ordre protocolaire, on repère, au sein de l’exécutif de Christelle Morançais (LR) en Pays de la Loire, le nom de l’ancien dircom’ de Nicolas Sarkozy à l’Elysée et actuel maire de La Baule (Loire-Atlantique), Franck Louvrier.

Du XV de France au conseil régional

Parmi les personnalités extérieures au sérail politique, la cofondatrice et codirectrice du mythique festival des Transmusicales de Rennes, Béatrice Macé, devient vice-présidente chargée de la culture, des droits culturels et de l’éducation artistique au sein de l’exécutif socialiste.

Pâtissière à Montmorillon, la présidente de la chambre des métiers de la Vienne, Karine Desroses, s’occupera de la formation et de l’apprentissage auprès de l’inamovible Alain Rousset (PS) en Nouvelle-Aquitaine. Elle aura à ses côtés Guillaume Riou, agriculteur dans les Deux-Sèvres et président de la Fédération nationale de l’agriculture biologique.

Enfin, en Occitanie, le petit prince du XV de France du tournant des années 1970, Didier Codorniou, garde sa première vice-présidence aux côtés de Carole Delga (PS). Le maire de la station balnéaire de Gruissan (Aude) sera chargé, tout un programme, de « la Méditerranée ».

