Protection de l’enfance : un projet de loi sans ambition

Enfance en danger

Publié le 05/07/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la une, A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Présenté le 16 juin 2021 en conseil des ministres par le secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles, Adrien Taquet, examiné par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale le 30, le projet de loi relatif à la protection des enfants sera débattu dans l’hémicycle à partir du 6 juillet.

C’est un texte sans envergure qui arrive en discussion à l’Assemblée nationale le 6 juillet. Trop « succinct », selon l’ADF. « Pas à la hauteur des besoins que l’on note dans la protection de l’enfance, ni des atteintes du terrain et des ambitions affichées lors du lancement de la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance », selon l’avis du 25 juin de la Défenseure des Droits, Claire Hédon.

Et pourtant, le PJL a provoqué des débats animés en commission des affaires sociales qui ont duré jusqu’à 3 heures et demi du matin. Ce qui fait regretter à certains, parmi lesquels Corentin Bailleul, chargé de plaidoyer à l’Unicef France, que l’examen des derniers articles, concernant notamment la gouvernance du système (article 13) ou la prise en charge des MNA (article 14 et 15 ...