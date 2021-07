Faut-il repenser la politique de sécurité routière ?

Cour des comptes

Publié le 07/07/2021 • Par Lucien Moti • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Dans un rapport publié le 2 juillet, la Cour des comptes évalue 12 années de politique publique de sécurité routière. Tout en soulignant l’impact de cette dernière sur la mortalité routière, les magistrats financiers appellent à la mise en œuvre d’une nouvelle approche « élargie » de la sécurité routière, agissant sur les comportements, les véhicules, et les infrastructures, dans laquelle les collectivités ont leur place.

Le moment est-il venu de réformer la politique de sécurité routière ? Dans un rapport mis en ligne le 2 juillet, la Cour des comptes l’affirme haut et fort et appelle à repenser cette politique en termes de pertinence des priorités et des leviers d’actions, d’efficacité au regard des résultats obtenus, et de cohérence avec d’autres politiques publiques.

Partant d’une évaluation sur les dix dernières années, les auteurs du rapport estiment nécessaire d’agir à la fois sur les comportements, les véhicules et les infrastructures dans le cadre de plans d’action départementaux 2022-2030 associant les préfets et les collectivités territoriales et prévoyant des évaluations approfondies à mi-parcours. Ainsi, les magistrats financiers suggèrent de s’inspirer de l’approche ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite