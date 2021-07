[Fiche finance] Gestion

Tableaux de bord et indicateurs (3) : l’animation du dialogue de gestion

Publié le 05/07/2021 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

Le travail sur les tableaux de bord ne s’arrête pas à leur réalisation et leur production. Leur intérêt et leur valeur ajoutée se mesureront à leur utilisation et à leur intégration dans les processus de décision de l’organisation. Une grande partie de cette valeur ajoutée sera donc permise par le dialogue de gestion instauré autour des tableaux de bord.

Christophe Ruprich-Robert président de Lusys