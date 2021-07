Mise en place de services de prévision des crues

Risques naturels

Un arrêté du 8 juin attribue à certaines directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) Ile-de-France et à l’établissement public Météo-France une compétence interdépartementale en matière de prévision des crues.

Ces services de prévision des crues sont chargés de missions d’étude, d’expertise, d’appui technique à la maîtrise d’ouvrage et de préparation d’actes administratifs dans les domaines de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l’information sur les crues.

La liste de ces services ainsi que leurs zones respectives de compétence sont fixées en annexe.