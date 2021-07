Les plans de Bruxelles pour accompagner les territoires ruraux

Ruralités

Publié le 02/07/2021 • Par Isabelle Smets • dans : Europe

La Commission européenne publie une « vision à long terme pour les zones rurales jusqu’en 2040 ». Une série d’ « initiatives phares » seront mises en œuvre pour accompagner ces territoires.

Rendre les zones rurales « plus fortes, connectées, résilientes et prospères » : quatre objectifs au centre d’une stratégie en faveur des zones rurales publiée par la Commission européenne le 30 juin. Cette « vision à long terme pour les zones rurales de l’UE jusqu’en 2040 » dresse les tendances et défis auxquels sont confrontées ces zones, qui couvrent quand même plus de 80% du territoire de l’UE (pour 30% de sa population) et cerne différents domaines d’action pour y répondre. Le tout, bien sûr, à la sauce « transition verte et numérique ».

La démarche se veut inclusive. Bruxelles annonce son intention de mettre en place, d’ici la fin de l’année, un « pacte rural » pour mobiliser pouvoirs publics et parties intéressées autour de sa « vision 2040 ». En y souscrivant, les parties s’engagent à répondre aux besoins spécifiques des zones rurales, précise la Commission qui dit vouloir jouer un rôle de « facilitateur ». On ne voit pas encore très bien vers quoi on va, mais la démarche s’accompagnera d’échange d’idées et de bonnes pratiques à tous les niveaux.

Des « initiatives phares »

Surtout, la Commission accompagne sa « vision » d’un plan d’action rural articulé autour d’une série d’initiatives phares et d’actions concrètes, à initier d’ici

