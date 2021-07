Qualité de l’air intérieur : quelle efficacité pour les capteurs de CO2 connectés ?

Publié le 05/07/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

L’installation de capteurs de CO2 est de plus en plus présentée comme une solution avantageuse face aux risques de transmission du COVID en intérieur. Qu’en est-il ? Comment réussir son déploiement ?

Quel est le lien entre taux de CO 2 et lutte contre le COVID ?

Alors que la campagne vaccinale ralentit et que le variant Delta pousse certains pays vers de nouveaux confinements, il apparaît plus que jamais nécessaire que les collectivités et les entreprises consolident leurs démarches de prévention et de lutte contre le COVID dans les espaces clos.

Les capteurs de CO 2 sont aujourd’hui fortement mis en avant pour lutter contre la propagation du COVID dans les espaces accueillant du public. C’est par exemple le cas des capteurs connectés proposés par Arteria, opérateur d’Internet des objets. Si le taux de CO 2 ne donne pas d’indication direct sur la présence ou non du virus dans l’environnement, il est en revanche un bon indicateur de la qualité de l’air.

Plus particulièrement, le niveau de CO 2 est un excellent marqueur du taux de renouvellement de l’air, et donc de l’efficacité de la ventilation d’un espace clos, comme l’expliquent par exemple les récentes communications du CNRS et du Haut Conseil de la Santé Publique. En effet, l’un des principaux facteurs d’augmentation du taux de CO 2 est la respiration humaine : plus le taux est élevé, plus l’air est confiné, et plus la propagation du virus est probable en cas de présence d’un individu infecté.

Est-ce suffisant ? Comment les intégrer dans une démarche plus globale ?

En l’absence d’indicateur sur le renouvellement de l’air, on assume généralement que la ventilation est suffisante. La disponibilité d’une information claire (via un voyant lumineux ou un écran) permet aux usagers de réagir en cas de dépassement de seuil en ouvrant la fenêtre ou en allumant la ventilation. Ces actions sont simples mais efficaces pour la protection des employés et usagers, d’autant plus qu’un taux élevé de CO 2 diminue les capacités de concentration : le seuil généralement retenu est de 1000 ppm.

Différence entre un espace correctement ventilé et une absence de ventilation : l’usager doit régulièrement ouvrir la fenêtre dans le deuxième cas – Source : Arteria

Pour mettre en place une démarche à l’échelle de la commune ou d’un site, il peut néanmoins être utile de remonter les données mesurées par les capteurs. Une analyse du taux de CO 2 , mesuré à intervalle régulier et dans plusieurs bâtiments, permet ainsi d’identifier les locaux les plus confinés et d’envisager des actions correctrices. Avec plusieurs semaines ou mois d’historique, il est même possible d’évaluer concrètement l’efficacité de ces dernières.

Comment choisir son capteur ?

Il est généralement recommandé d’opter pour un capteur dit « NDIR » (voir le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012), reposant sur le principe de spectrométrie d’absorption infrarouge non dispersif.

Au-delà de la technologie, d’autres facteurs peuvent également entrer en ligne de compte :

Le capteur doit-il être alimenté ? Fonctionne-t-il sur piles ?

D’autres mesures sont-elles disponibles : température, humidité, taux de composés organiques volatiles… ?

Comment récupérer les données ? Est-il possible de les visualiser sur un site web ?

Aujourd’hui, les nouvelles technologies d’Internet des objets permettent souvent de connecter ces capteurs tout en bénéficiant d’une installation aisée grâce à un fonctionnement sur piles.

Afin d’aider les collectivités à choisir le bon capteur, Arteria a publié un guide récapitulant les facteurs à prendre en compte pour chaque projet. Intitulé « 6 questions à se poser pour choisir sa solution de suivi de CO 2 », le guide peut être téléchargé gratuitement ici

