[Interview] Développement économique

« On peut aller encore plus loin sur la territorialisation du plan de relance »

Publié le 02/07/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Jean-Noël Barrot, député Modem des Yvelines CC BY-SA 4.0

L'économiste et député (Modem) des Yvelines, Jean-Noël Barrot, a rendu au Premier ministre Jean Castex, le 30 juin 2021, son rapport sur le rebond économique des territoires. Il y cartographie les effets de la crise du Covid et du plan de relance et formule 27 propositions pour accompagner les territoires les plus vulnérables. Entretien.

