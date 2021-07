Il est temps de mettre la sobriété au cœur de la transition écologique

Climat

Publié le 02/07/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Les collectivités se sont beaucoup focalisées sur l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables dans le cadre de leur politique de transition écologique. Mais comme l'a rappelé un colloque organisé par l'Ademe le 1er juillet, réinterroger ses besoins et adopter une démarche de sobriété doivent désormais être mis au coeur du nouveau logiciel des acteurs publics.

S’engager dans la transition écologique revient généralement à rechercher l’efficacité énergétique, à réduire les émissions de gaz à effets de serre, à faire évoluer les comportements… Mais plus rarement à parler de sobriété. Et pourtant, il va falloir mettre cette question au cœur du logiciel de la transition écologique, explique Arnaud Leroy, PDG de l’Ademe, en introduisant une matinée organisée sur ce thème le 1er juillet à Paris, et dont le titre est évocateur : « La sobriété, une aspiration croissante … vers un projet de société ? ».

Prendre conscience des limites de la Planète

Cette logique, l‘association France Ville Durable l’a intégrée dans le manifeste qu’elle vient de publier. « Nous avons cherché à écrire un langage commun sur la ville durable. Le premier pilier qui est ...

