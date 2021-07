Associations

Publié le 02/07/2021

Association et mouvement associatif

La loi en faveur de l’engagement associatif est publiée. Elle prévoit, notamment, qu’une information destinée à la communauté éducative, pour se familiariser avec le milieu associatif local et national et les liens qui peuvent être créés entre associations et établissements scolaires, est éditée par le ministère chargé de l’éducation nationale.

Une seconde loi relative au monde associatif a pour objet d’améliorer leur trésorerie.