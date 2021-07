Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 26 juin au 2 juillet 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports..

Climat – La France ne fait pas assez d’efforts pour baisser ses émissions de gaz à effet de serre (GES) ni pour coordonner ses adaptations au changement climatique. C’est, en résumé, la conclusion du nouveau rapport du Haut Conseil pour le Climat cité par France TV Info. L’étude souligne ainsi que la diminution des émissions de GES en 2019 (-1,9%) est bien moindre que ce qui était prévu et que le résultat de l’an dernier (-9%) est surtout dû aux confinements. Le rapport pointe notamment le secteur des transports (qui a augmenté ses émissions) et regrette que le gouvernement n’anticipe pas assez la hausse de la demande en transports. Le manque de report modal est, notamment, un gros problème. Enfin, point positif : les changements structurels dans le bâtiment ont permis à ce secteur de dégager de bons résultats.

Au boulot – Tous les ans, l’Ademe publie un état des lieux des marchés et des emplois des principales filières participant à la transition énergétique. La nouvelle édition, téléchargeable ici, montre notamment que le nombre d’emplois directs dans ces filières a progressé de 72% en 13 ans (360 000 ETP aujourd’hui). Trois secteurs clés se distinguent par une forte croissance : les énergies renouvelables et de récupération (avec un chiffre d’affaires de 29,6 milliards d’euros en 2019), les transports terrestres sobres en énergie et peu émetteurs (intégrant aussi les infrastructures et les équipements) et l’efficacité énergétique du bâtiment résidentiel.

Grand Paris – Alors qu’une association de défense de l’environnement a organisé cette semaine une manifestation pour bloquer les chantiers du Grand Paris, le site Reporterre en profite pour rappeler, en détail, en quoi consiste ce grand projet urbanistique. Après en avoir expliqué la génèse, l’article revient sur les points importants (les 200 kilomètres de ligne automatique du Grand Paris Express autour de la capitale, les nouvelles gares qui doivent sortir de terre ainsi que les aménagements urbanistiques) et explique les raisons pour lesquelles des associations protestent. Pour rappel, rien que les coûts du Grand Paris Express s’élèvent à 42 milliards d’euros.

Low cost – Alors que la question de la gratuité des transports a (un peu) alimenté les débats pendant les élections régionales, un article de Capital, en collaboration avec La Fabrique de la Cité, revient sur les enjeux de ce dossier. Il ressort ainsi que, même pour des métropoles de la taille de Paris ou de Lyon, cela serait « techniquement possible » mais ne résoudrait pas « tous les problèmes ». Cela relève même surtout d’un « choix politique ». L’enjeu principal se situe davantage dans la question de l’offre de transports en commun. Et si l’exemple dunkerquois (près de 200 000 habitants) est une réussite, il apparait isolé aujourd’hui.

Cher vélo – Pour faciliter encore davantage l’usage du vélo, l’association Vélo et Territoires a développé un outil opensource pour évaluer les retombées économiques des véloroutes. La méthode Eva-Vélo, présentée sur le site Internet de l’association, est une chaîne de calcul, d’outils techniques et de traitement de données permettant de calculer ce que le déploiement de véloroutes rapporte économiquement à une collectivité. D’autres outils, notamment sur la segmentation des itinéraires inscrits au schéma national, sont également prévus.

Déchets – Un dispositif issu de la loi Agec est entré en vigueur le 1er juillet. Comme l’explique Les Echos, il vise notamment à lutter contre les dépôts sauvages de déchets du bâtiment en obligeant les professionnels du secteur à déclarer et à assurer le suivi des matériaux et des futurs déchets. Cela passe, ainsi, par une déclaration, dès les devis, d’une évaluation de la quantité de déchets générée, ainsi que les modalités de gestion et de tri.

Oasis – Installation végétalisée avec ombrage et évapotranspiration des végétaux, pavés rafraîchissants et mobilier urbain permettant le stockage des eaux pluviales… Le site de Paris La Défense détaille l’expérimentation des deux oasis de fraîcheur actuellement sur le parvis de La Défense. Une expérience qui pourrait être pérennisée.

Et aussi…

Selon l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, il va manquer 35 millions de m3 d’eau pour satisfaire l’ensemble des usages et laisser un débit suffisant dans les rivières cet été en région Paca [20 Minutes] ;

Après que le groupe Engie s’est scindé en deux entités distinctes, Le Monde s’interroge sur l’avenir de ces deux sociétés.