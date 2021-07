Tour de France : l’explosion du nombre de ronds-points sur le banc des accusés

Sécurité

Publié le 02/07/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Les coureurs du Tour de France ont mené un mouvement de protestation mardi, en mettant pied à terre peu après le départ de la 4e étape. Ils demandent à ce que soit mieux prise en compte leur sécurité, alors que les accidents se font de plus en plus nombreux.

Le début du Tour a été marqué par de très nombreuses chutes, provoquant l’abandon de plusieurs coureurs et amochant plusieurs favoris. De quoi provoquer le mécontentement d’une grande partie du peloton. A tel point que le peloton a envisagé de faire grève mardi 29 juin, lors de la quatrième étape. Finalement, ils se sont contentés de marquer un temps d’arrêt quelques centaines de mètres après le début de l’étape.

Les origines du problème sont diverses. Le niveau moyen des coureurs a augmenté, le peloton va plus vite, la pression et les enjeux sont plus forts, le nombre d’équipes qui remontent en tête de peloton juste avant les sprints massifs a augmenté, les coureurs sont concentrés sur ce qui se dit dans leurs oreillettes et sur les données de leur compteur plutôt que sur leur ...