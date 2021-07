Le harcèlement scolaire commence à l’école, même si ses modalités changent

Education

Publié le 01/07/2021 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu experts prévention sécurité, France

Les pouvoirs publics ont pris conscience du phénomène de harcèlement mais, « si les textes existent, leur application n’est pas pleinement effective », remarque Claire Hédon, Défenseure des droits lors de son audition par la mission d’information harcèlement scolaire et cyberharcèlement du Sénat.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chaque année, environ 700 000 élèves connaissent une situation de harcèlement ou de cyberharcèlement, selon le ministère de l’Éducation nationale. « Mais ces chiffres sont incomplets, car certaines situations ne sont pas remontées auprès du ministère », nuance Claire Hédon, Défenseure des droits devant des membres du Sénat le 1er juillet.

« Si ces chiffres montrent une tendance à la baisse depuis 2012, le nombre de saisies qui nous parviennent sur le sujet reste stable : environ 50 par an. Pour l’année scolaire en cours, nous en avons reçu 37. » La Défenseure des droits était auditionnée dans le cadre de la mission d’information sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement lancée le 27 mai dernier à l’initiative du groupe Les Indépendants-République et Territoires (LI-RT). Elle ...