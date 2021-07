SYMCHOWICZ WEISSBERG ET ASSOCIÉS Un acteur majeur dans l’accompagnement des projets publics et le contentieux des personnes publiques

CONTENU PARTENAIRE

Publié le 05/07/2021 • Par Walid Benjrad • dans : Contenu partenaire

Depuis 25 ans, le cabinet accompagne les acteurs publics dans la réussite de leurs projets, leur gestion quotidienne et leurs contentieux. Avec une équipe de 25 personnes, le cabinet, structuré autour de 7 pôles d’expertises, offre à ses clients un accompagnement complet et personnalisé, dans le cadre d’une relation client/avocat modernisée.

Un cabinet historique à l’expertise transversale

Le cabinet, fondé en 1996, bénéficie d’une grande expérience dans le conseil et l’assistance contentieuse des personnes publiques. Cette expérience lui confère une parfaite connaissance des processus décisionnels des personnes publiques, pour ainsi mieux anticiper leurs contraintes, pleinement appréhender leurs objectifs, afin de concourir à la réussite d’un projet public juridiquement sécurisé. Dépassant le traditionnel clivage Droit public / Droit privé, le cabinet développe une compétence transversale de droit des affaires et offre un service complet de qualité à ses clients, en mobilisant ses différents pôles au service de la réussite de leurs projets (contrats, construction, immobilier, services publics, urbanisme, économie mixte, fonction publique, etc.). Son activité le conduit, dans des proportions similaires, à intervenir sur des missions de conseil (sous toutes ses formes) et de représentation en justice. Le cabinet compte, parmi sa clientèle, tout type de personnes morales de Droit public (État, collectivités territoriales et leurs établissements publics, autorités administratives indépendantes, etc.) ainsi que des entreprises publiques locales ou gérant des services publics (SEM, SPL, régies, etc.). Cette diversité lui permet d’enrichir la qualité de ses conseils, grâce à la connaissance approfondie de l’ensemble des opérateurs institutionnels.

Des pôles d’expertise pour une mobilisation au service du client

Dirigé historiquement par Nil Symchowicz, David Weissberg, Hervé Letellier et Pierre Le Bouedec, notre cabinet a choisi de structurer son activité autour de pôles d’expertise, chacun étant dirigé par l’associé le plus compétent et expérimenté dans le domaine considéré. De la sorte, le cabinet offre à la fois une expertise pointue et un service complet, pour répondre efficacement à l’ensemble des problématiques de ses clients. Le cabinet a d’ailleurs renforcé sa capacité d’intervention en cooptant en 2018 trois nouveaux associés (Emeric Morice, Romain Lauret, et Marion Saint-Supéry) et en promouvant Of Counsel, en septembre 2020, Hélène Hubert et Timothée Bassi. Par ailleurs, le cabinet poursuit son développement en procédant régulièrement à des recrutements d’avocats spécialisés. Les pôles sont ainsi composés d’un associé et de collaborateurs, Of Counsel, sénior ou junior, pour un travail en équipe, une mobilisation et une spécialisation au service du client.

Une approche modernisée et simplifiée de la relation client-avocat

Le cabinet prend un soin tout particulier à instaurer une relation de confiance avec ses clients, et s’adapte à leurs besoins et à leurs contraintes, notamment en termes de réactivité, disponibilité et méthodes de travail. Chaque client bénéficie donc d’une assistance pragmatique et opérationnelle, et voit ses demandes satisfaites selon les modalités (consultation exhaustive, simple mail ou échange téléphonique) établies collégialement. Cette approche modernisée et simplifiée de la relation client-avocat, qui s’ajoute à une compétence jamais démentie, explique la fidélité des clients, qui renouvellent leur confiance au cabinet depuis de nombreuses années.

Tél. +33 (0)1 44 90 90 80

Nil Symchowicz, ns@swavocats.com

David Weissberg, dw@swavocats.com

Hervé Letellier, hl@swavocats.com

Pierre Le Bouédec, plb@swavocats.com

Marion Saint Supéry, mss@swavocats.com

Emeric Morice, em@swavocats.com

Romain Lauret, rl@swavocats.com