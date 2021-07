LGP AVOCATS Cœur de métier : droit public et urbanisme

CONTENU PARTENAIRE

Publié le 05/07/2021 • Par Walid Benjrad • dans : Contenu partenaire

Présent à Paris e à Brest, le cabinet LGP avocats accompagne depuis 30 ans les collectivités dans l’ensemble de leurs problématiques juridiques. Spécialisés dans le droit de l’urbanisme, la commande publique et les ressources humaines, ses avocats sont aussi très investis dans la formation des élus et la prospective juridique.

Créé au début des années 1990, le cabinet LGP, présent à Paris et Brest, est aujourd’hui dirigé par Loïc Prieur et Loïg Gourvennec. Son cœur de métier : accompagner les collectivités dans tous les domaines du droit : fonctionnement, police administrative, droit public économique,

urbanisme, contrats, domanialité, maîtrise foncière et ressources humaines. Son expertise se concentre notamment sur les problématiques d’urbanisme : PLU, SCoT, loi Littoral, permis de construire, lotissements, urbanisme commercial et préemption. « Notre ADN, c’est le service aux collectivités » souligne Loïc Prieur. « Avec un cabinet composé de 15 avocats et de 3 juristes, chacun spécialiste d’un domaine du droit public, notre échelle est la bonne pour consacrer le temps nécessaire sur les dossiers » précise Loïg Gourvennec.

Expertise, proximité, stabilité

Les principaux atouts de LGP : la proximité avec le client, une équipe stable et fidèle avec des interlocuteurs fixes pour chaque client, une expertise du droit public fondée sur un savoir-faire universitaire. « Les collectivités viennent nous consulter pour cette solide expertise, qui se concrétise notamment par de nombreuses formations d’élus, en particulier sur la loi Littoral, la planification spatiale, les contentieux d’urbanisme et la commande publique » détaille Loïc Prieur, par ailleurs maître de conférences à Sorbonne Université. Le cabinet est en effet très actif dans la prospective et la formation : il possède plusieurs sites et blogs dédiés – loi Littoral, droit de l’urbanisme, préemption, commande publique – et participe régulièrement à des missions parlementaires sur les évolutions législatives en droit public.

Tél. +33 (0)2 98 80 28 14 (Brest)

Tél. +33 (0)1 86 90 16 70 (Paris)

contact@lgp-avocats.fr