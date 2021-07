HMS AVOCATS Naviguez au plus près de vos intérêts !

Publié le 05/07/2021

Face à des situations juridiques toujours plus complexes, HMS Avocats a développé un positionnement novateur et met à disposition de ses clients opérationnels une équipe d’experts en droit public.

HMS Avocats est un cabinet d’avocats en droit public fondé par Marc Bellanger, avocat spécialiste en droit public et Valérie Meimoun-Hayat, spécialiste en droit social, justifiant tous deux de plus de 30 ans de pratique professionnelle.

Le cabinet est dédié aux personnes publiques et aux acteurs publics, à la réalisation de leurs projets, à leur représentation en Justice dans le domaine règlementaire, en droit de l’emploi public et privé, en droit de l’urbanisme et en droit de la commande publique.

Le positionnement novateur de HMS Avocats

Fort d’une expertise reconnue en droit public général, tant en matière de conseil, que de contentieux depuis trente années, le cabinet a opté pour un positionnement novateur.

Regard croisé public-privé

La réforme de 2019 ayant profondément transformé le droit de la fonction publique, l’équipe de droit public travaille conjointement avec l’équipe de droit social, sur les problématiques de gestion des personnels de droit public et de droit privé (discipline, risques psychosociaux, harcèlement, faute inexcusable, carrière, élections, droit syndical, relations collectives..).

Une telle expertise croisée constitue un atout pour les clients du cabinet.

Regard croisé avocats-notaires

HMS a choisi également de s’inscrire dans la modernité et l’interprofessionnalité.

Outre son expertise reconnue en matière de droit de l’urbanisme (PLU, permis de construire, ZAC, grands projets d’aménagement, environnement..), le cabinet s’est rapproché de l’étude notariale HAUSSMANN NOTAIRES et propose à ses clients des services communs pour faciliter la réalisation de leurs projets et la valorisation de leurs actifs immobiliers.

Cette démarche transversale permet un échange et une complémentarité dans l’expertise avec d’autres professionnels de l’immobilier au bénéfice des clients du cabinet. HMS accompagne enfin les collectivités locales, leurs établissements publics, SEM et SPL en droit de la commande publique et dans leurs missions opérationnelles.

Une équipe d’experts en droit public

L’expérience

Le cabinet a fait le choix de rester à taille humaine et de ne proposer à ses clients que des avocats justifiant d’une expérience éprouvée dans leurs domaines respectifs. Proximité, compétence, expérience et disponibilité sont les principes fondateurs du cabinet.

Le partage et la formation

Les publicistes de l’équipe justifiant tous d’une expérience d’enseignant au sein des Universités et de grandes Ecoles d’enseignement supérieur, HMS souhaite continuer à partager son expertise. Le cabinet met en place des formations pour éclairer ses clients sur l’étendue de leurs droits, favoriser la progression en compétence et anticiper les conflits.

Les associés fondateurs sont également médiateurs.

