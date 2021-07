GROUPE ATEA Une expertise à 360° au service des territoires

CONTENU PARTENAIRE

Publié le 05/07/2021 • Par Walid Benjrad • dans : Contenu partenaire

L’association d’avocats VEDESI, le cabinet d’avocats JPh Meneau et le cabinet BST Consultants deviennent le groupe ATEA.

Le Groupe ATEA est l’aboutissement d’une collaboration étroite entre avocats et consultants financiers ayant, de longue date, saisi le besoin de leurs clients – collectivités publiques, organisations environnantes de l’économie mixte et partenaires du secteur public de bénéficier d’une expertise transversale, spécialisée et éprouvée dans la conduite de leurs politiques publiques. C’est du fruit de leur coopération au quotidien, au service de leurs clients, qu’est né le Groupe ATEA, implanté à Lyon, Montpellier et Paris et intervenant dans les domaines du droit et de la finance sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin.

Deux branches au service des territoires : ATEA Avocats et ATEA Finances

ATEA Avocats résulte du rapprochement de l’association d’avocats VEDESI et du cabinet JPh MENEAU.

Créée en 1987 et implantée à Lyon et Nanterrela Défense, la SCP VEDESI forme depuis 2010 avec le cabinet Alvarez, établi à Montpellier depuis 2005, l’association d’avocats VEDESI, au service d’une clientèle quasi exclusive de collectivités territoriales et d’entreprises publiques locales.

Implanté à Montpellier, le cabinet d’avocats JPh MENEAU a été créé en 2020 par Jean-Philippe Meneau, accompagné de Marie Bertrand. Il bénéfice d’une expérience de quinze ans, dont dix en tant qu’associé au sein d’un cabinet montpelliérain où il a développé le département droit public économique.

ATEA Avocats capitalise un savoir-faire reconnu dans les domaines de la maîtrise d’ouvrage, de la commande publique et des contrats, du droit de la construction et des garanties, de la fonction publique, des services publics environnementaux, culturels, sportifs et sociaux, de la coopération locale, de la communication publique et du droit électoral, du droit de l’urbanisme, de l’aménagement, de l’environnement, de la responsabilité pénale des agents et des élus et du droit des entreprises publiques locales.

BST consultant devient ATEA Finances

Depuis 1996, BST Consultant conseille et assiste les acteurs publics locaux. ATEA Finances associe des consultants expérimentés aux profi s complémentaires. Diplômés d’expertise comptable, d’université ou d’école de commerce, Richard Laffargue, Arnaud de Besombes-Singla, Cyrille Isabal, Valérie Planton, David Verdier et leurs collaborateurs disposent d’une expertise spécifique dans le domaine des finances publiques locales : intercommunalité, gestion patrimoniale, fiscalité commerciale, transfert de compétence, mise en œuvre de normes budgétaires (M57 actuellement), assistance aux projets complexes, etc.

Cette expertise est mise au profit du Groupe ATEA pour les missions nécessitant la mise en œuvre de compétences complémentaires juridiques, fi nancières et fiscales, notamment en matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage, d’évolution des intercommunalités ou de contrôle des satellites.

Par leur travail en étroite et quasi-exclusive collaboration, les membres du Groupe ATEA ont acquis des méthodes de travail et un savoir-faire éprouvés leur permettant d’assurer une assistance efficace, fi able et opérationnelle dans les grands domaines de l’action publique locale.

Les acteurs publics locaux peuvent trouver dans notre groupe les ressources répondant au mieux aux problématiques souvent croisées du droit et du chiffre.

Tél. +33 (0)4 78 61 24 80

cabinet@vedesi.fr