GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIÉS crée des entités dédiées à la santé et à l’éthique publique

Goutal, Alibert & Associés (GAA), place les acteurs des politiques publiques au centre de son expertise depuis 30 ans. Aujourd’hui, le cabinet crée 2 entités spécialisées pour mieux accompagner ses clients.

C’est au début des années 90, à Paris, qu’Yvon Goutal et Florence Alibert s’associent après une première expérience au sein de cabinets d’avocats aux Conseils, en partageant l’envie d’œuvrer pour les collectivités publiques.

Comprendre finement l’univers des clients

Convaincus que l’accompagnement d’une collectivité s’inscrit dans le long terme et qu’une assistance et un conseil de qualité supposent, certes, l’expertise, mais aussi de comprendre finement l’univers des clients, ils établissent des relations fidèles avec de nombreuses collectivités. Plus que jamais, la constance dans la qualité et la relation sont des valeurs essentielles pour GAA, qui réunit une équipe très stable d’une trentaine d’avocats dont la plupart ont commencé leur carrière au sein du cabinet.

Innover

Le cabinet a choisi très tôt d’innover dans la gestion des équipes en pratiquant une politique ambitieuse d’association. Il réunit aujourd’hui quatorze avocats associés au sein du groupe. Dans le même esprit, soucieux d’être encore plus près de ses clients, GAA a été pionnier en créant dès 2004 un premier bureau décentralisé à Toulouse avant d’en créer à Bordeaux, Nîmes, Nice et Versailles. En 2021, GAA franchit une nouvelle étape et enrichit son offre de services à travers la création de deux entités spécialisées : GAA Ethique Publique, dédiée aux nouveaux enjeux citoyens, et GAA Héka, dédiée aux acteurs de la santé.

Acteurs de la santé :

Le cabinet, qui assiste un grand nombre d’établissements médico-sociaux et de santé, a décidé de leur consacrer une entité spécialisée dans la santé publique : GAA Héka. Les acteurs du secteur sanitaire et médico-social y trouveront des interlocutrices rompues à leurs métiers et à leurs pratiques, à l’écoute de leur actualité et maîtrisant leurs problématiques.

Ethique publique :

Fort de l’expertise accumulée en trente ans auprès d’organisations publiques et parapubliques, le cabinet crée une entité spécialisée dans les questions d’éthique publique. Cette problématique transversale s’impose parmi les préoccupations premières des citoyens et expose les acteurs publics à des risques juridiques et politiques accrus. L’éthique publique requiert une approche experte pour laquelle GAA Ep s’est dotée d’outils dédiés dont une plateforme de recueil des alertes éthiques.

Tél. +33 (0)1 48 07 52 55

www.goutal-alibert.net

cabinet@goutal-alibert.net