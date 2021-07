GUILLAUME BLANC Responsable du pôle droit public du cabinet Fayol & Associés

CONTENU PARTENAIRE

Associé au sein du Cabinet Fayol et Associés à Valence (Drôme) depuis 2012 , Maître Guillaume Blanc à pour clientèle les collectivités publiques et les promoteurs immobiliers.

Fayol & Associés offre un large panel de compétences (droit des affaires, droit public, droit de la construction, droit de la responsabilité civile et de l’assurance, droit financier, droit du travail), apportant ainsi un service adapté aux collectivités publiques, entreprises et particuliers. Guillaume Blanc, l’un des avocats, a développé le pôle droit public du cabinet. « Nous sommes au sein de ce pôle deux avocats associés et deux avocats collaborateurs. Nous travaillons sur le droit de l’urbanisme, le droit de la fonction publique, l’intercommunalité et les marchés publics. Aujourd’hui, j’ai obtenu deux mentions de spécialisation : une en droit public et une autre en droit immobilier dans son volet droit de l’urbanisme, domaine dans lequel je travaille avec mon associée Me Mélina Maamma ». La clientèle du pôle est composée de promoteurs immobiliers souvent locaux et régionaux, à l’instar des groupes Valrim et Rampa, deux promoteurs importants sur la Drôme et l’Ardèche et les départements autour de collectivités locales (communes, communautés de communes et syndicats) et de centres hospitaliers (notamment pour des questions de fonction publique). « L’arc géographique dépasse le cadre local puisque nous travaillons aussi bien pour la commune de Vallauris (Alpes-Maritimes) que pour celle de Cabourg (Calvados), ainsi que pour des communes de la couronne parisienne. » Les problématiques diffèrent d’une région à l’autre. Pour les collectivités de la région parisienne, nous intervenons essentiellement en droit de l’urbanisme (PLUi, permis de construire, etc.) et en droit de la fonction publique alors qu’à Cabourg, par exemple, nous travaillons sur des contrats de concession (gestion de services publics) et des marchés publics (création d’un Musée, etc.), autrement dit tout ce qui concerne la commande publique.

Une synergie avec les autres avocats spécialisés

Nous sommes assez pointus dans ces domaines-là mais à la différence d’autres cabinets qui ne font que du droit public, nous répondons à l’intégralité des sujets juridiques qui se posent aux collectivités. Je collabore de ce fait avec les autres avocats associés de Fayol &Associés : Céline Gabert et Charles de Guérines pour le droit des sociétés et le droit fiscal, France Massot pour le droit de la construction et le droit de la responsabilité, Elodie Boronad pour le droit social (titulaire d’une mention de spécialisation en droit du travail), Jacob Kudelko, pour le droit commercial et le droit financier. Par exemple, lorsqu’une collectivité va reprendre en gestion directe une activité gérée auparavant par une association, nous allons être confrontés à du transfert de personnel. Nous aurons donc des problématiques de changement de statut de personnel de droit public à celui de droit privé. Il en va de même pour les problématiques juridiques et fis- cales liées à la constitution de société publique locale (SPL) ou de société d’économie mixte (SEM). Dans ce cas précis, il est impératif de pouvoir proposer des compétences transversales à nos clients. Une complémentarité donc bienvenue qui permet de confronter les logiques et qui, in fine, permet d’améliorer la qualité de la prestation.

