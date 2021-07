THOMAS DROUINEAU « Nous accompagnons les collectivités au plus près »

CONTENU PARTENAIRE

Le Bâtonnier Thomas Drouineau nous présente le cabinet Drouineau 1927, basé à Poitiers, Angoulême, Bordeaux, La Roche-Sur-Yon et tout prochainement La Rochelle.

Quels sont les grands champs d’intervention du cabinet Drouineau 1927 ?

Notre cabinet a été fondé en 1927 à Poitiers par le Bâtonnier Robert Drouineau, mon grand-père, avant d’être animé et poursuivi par le Bâtonnier Bernard Drouineau, mon père. Et depuis 2000, j’anime ce cabinet qui a plusieurs composantes, dont une composante en droit des collectivités territoriales/ droit public, constituée de six avocats et deux juristes, dédiés exclusivement aux conseils aux collectivités. Nous les accompagnons au plus près. Notre action se déroule autour de trois axes : formation, conseil, contentieux. Nous sommes formateurs pour les agents et élus des collectivités en droit public, les conseillons à travers des conventions d’assistance juridique (selon des « packages » de 20 heures consommés librement), et les défendons devant les juridictions administratives, civiles ou pénales.

Au sein de cette équipe de droit public, quels métiers développez-vous en particulier ? D’abord la gestion du patrimoine des collectivités, avec la rédaction des actes administratifs d’achat ou de vente, et celle de toutes les conventions d’occupation domaniale, domaine public ou domaine privé. Nous gérons tout le processus de la vente des biens (de l’estimation des biens à l’acte de vente). Le droit de l’urbanisme à travers les plans locaux d’urbanisme, les schémas de cohérence territoriale et la gestion de tous les risques littoraux. Le droit de la fonction publique, avec la gestion et le management de la carrière des fonctionnaires. Le droit de la commande publique, avec la gestion du suivi des marchés de travaux, de services, des marchés de concession, notamment en matière touristique et en matière d’énergie renouvelable (gestion des bases de loisirs, de vacances, de camping, de champs photovoltaïques…)

