AVOXA Accompagne le secteur public dans tous les domaines

CONTENU PARTENAIRE

Publié le 05/07/2021 • Par Walid Benjrad • dans : Contenu partenaire

Depuis 2007, AVOXA propose à ses clients des solutions globales de conseil et d’ingénierie juridique. Cette approche innovante permet une sélection d’avocats et d’experts-métiers adaptés à la problématique du client, une coordination et une plus grande efficacité dans l’accompagnement, le conseil et la représentation en justice.

Le pôle Droit public, dirigé à Nantes par Joël BERNOT et à Rennes par Julien BONNAT, intervient en conseil, contentieux et formation en matière de :

– Droit de la commande publique, ingénierie contractuelle et contrats complexes

– Construction publique et loi MOP

– Domanialité publique

– Droit de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire

– Droit de l’environnement et énergies renouvelables

– Droit de la certification et contrôle des SIQO

– Droit des collectivités territoriales et intercommunalité

– Droit de la fonction publique

– Droit des EPL et partenariats public-privé institutionnels

– Finances locales et aides publiques

Avec nos équipes pluridisciplinaires, nous intervenons dans les domaines suivants :

– services publics locaux,

– entreprises publiques locales (EPL),

– réseaux d’énergies et transition énergétique,

– aménagement foncier et valorisation du domaine public,

– certification des labels et appellations d’origine

– innovation et TIC,

– environnement, éco-conception et cogénération,

– énergies renouvelables,

– transport maritime et pêche,

– aides à l’immobilier d’entreprise.

nantes@avoxa.fr

jbonnat@avoxa.fr