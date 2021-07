ADALTYS Un nouveau nom dans le droit public

CONTENU PARTENAIRE

Publié le 05/07/2021 • Par Walid Benjrad • dans : Contenu partenaire

Adamas, cabinet fondé en 1969 et historiquement connu pour son implantation lyonnaise dans le droit public, a surpris tout le monde en abandonnant sa marque historique en 2021. Cette audace fait partie de l’ADN du cabinet, et les associés l’assument pour porter plus haut leurs ambitions. Animés par la même volonté de proposer un service transversal à leurs clients, tout en gardant leur regard de spécialistes, les 20 associés dont 14 en contact régulier avec les collectivités locales, sont plus soudés que jamais.

Une approche du droit public ancrée dans le réel

Adaltys dispose d’une expertise à haute valeur ajoutée en droit public des affaires. L’ approche des problématiques est à la fois pragmatique et opérationnelle. La longue expérience du cabinet en matière de droit des collectivités permet aux avocats d’accompagner les clients sur l’ensemble des difficultés qu’ils peuvent rencontrer, en leur proposant des conseils sécurisés et des solutions pratiques qui répondent à leurs besoins spécifiques.

L’implantation locale, une clé pour comprendre nos clients

Si le cabinet est né à Lyon et présent de longue date à Paris, il compte également des bureaux à Bordeaux, Marseille, et Rennes. Les avocats s’attachent à garder une approche terrain et à saisir les potentiels de chaque territoire pour accompagner les acteurs publics nationaux et locaux.

« Nous avons à cœur d’être au plus près de nos clients »

Une expérience des collectivités unique en son genre

Le cabinet accompagne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs satellites depuis plus de 50 ans. C’est ce qui permet aux avocats de comprendre aisément leur fonctionnement, leurs problématiques et leurs attentes. Cette connaissance pointue des collectivités permet également d’apporter aux acteurs un accompagnement « sur mesure », tout en leur faisant bénéficier de nombreux retours d’expériences. L’engagement du cabinet ? Une forte réactivité dans un environnement où la réactivité est de plus en plus importante.

Une palette d’activités transversale

Le cabinet dispose d’une forte expertise en droit institutionnel des collectivités territoriales, en droit de l’intercommunalité, en droit de la fonction publique, en matière d’économie mixte (SEML, SPL, etc…), de contrats publics, de propriété publique, en droit de l’urbanisme et de l’aménagement, en droit de l’environnement, en droit de la construction, en réglementation de l’énergie et une activité particulièrement importante dans le secteur des transports.

Chiffres clés

50 ans d’expérience en droit public

60 avocats

5 bureaux : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes

Ouvrages parus en 2021

Guide de l’Élu délégué à la prévention des risques naturels et technologiques – Jean-Marc Petit

Guide de l’Élu Communautaire -Simon Rey

Classement

Régulièrement classé parmi les meilleurs cabinets en droit public

– Classement Le Point, Décideurs Magazine, Legal 500

ADALTYS

adaltys.com

Paris

Tél. +33 (0)1 53 45 92 22

paris@adaltys.com

Lyon

Tél. +33 (0)4 72 41 15 75

lyon@adaltys.com

Marseille

Tél. +33 (0)4 91 01 95 26

marseille@adaltys.com

Bordeaux

Tél. +33 (0)5 57 83 73 16

bordeaux@adaltys.com

Rennes

Tél.+33 (0)2 21 01 00 40

rennes@adaltys.com