Experts de haut niveau : des critères d’emploi qui dérangent

Publié le 01/07/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Les syndicats se sont opposés au projet de décret créant les emplois d'experts de haut niveau et de directeurs de projet dans les collectivités de 80 000 habitants et plus, mercredi 30 juin, au Conseil sup'. En cause : le seuil retenu qui «aggraverait la césure entre une mini-élite (...) et les autres cadres territoriaux».

