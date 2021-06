Une gouvernance sur mesure pour accélérer la transition des métropoles

Participation citoyenne

Publié le 30/06/2021 • Par Hélène Huteau • dans : actus experts technique, France

L’abstention record des dernières élections fait apparaître le système démocratique actuel comme une mécanique rouillée. Sous la pression du changement climatique, des métropoles européennes expérimentent de nouveaux modes de gouvernance participative. Democratic Society, une ONG internationale, en témoignait le 27 juin lors du Ouishare Fest.

La Métropole d’Orléans vient de clôturer 6 mois d’Assises de la transition écologique. « L’idée est de lancer une grande prise de conscience et d’aboutir à des actions transformatrices co-créées dans neufs grands thèmes : énergies renouvelables, alimentation, transports… », rapporte Raphaël Pouyé, directeur France de Democratic Society, ONG internationale partie prenante de l’organisation des Assises. Il rendait compte de la démarche au Ouishare Fest, le 27 juin, à Bobigny (Seine-Saint-Denis).

A but non lucratif, Democratic Society travaille sur les enjeux de la démocratie au XXIème siècle. Elle a été impliquée dans la Convention climat du Royaume Uni et celle citoyenne sur l’avenir de l’Ecosse, notamment. L’organisation a pris de l’ampleur, depuis deux ans, en intervenant sur les politiques climatiques locales, via son programme Climate Kic, financé par l’Union européenne.

Dispositifs participatifs d’apprentissage et d’expérimentation

Aujourd’hui, Democratic Society travaille avec une quinzaine de métropoles, dans autant de pays de l’Europe géographique, sur « un modèle de pilotage des actions climat sur le temps long », précise Raphaël Pouyé.

Pas de recette toute faite, ici. L’idée est d’inventer des instances de gouvernance locales « sur mesure », avec

