La CGT Grand Reims lance son propre Observatoire de la territoriale

Loi de transformation de la fonction publique

Publié le 01/07/2021 • Par Emmanuel Franck • dans : France, Toute l'actu RH

En manque de statistiques sur les conséquences de la loi de transformation de la fonction publique, la CGT du Grand Reims a créé son propre observatoire. Un outil pour mieux appréhender les évolutions de la territoriale, mais aussi pour alimenter des revendications.

L’Ufict (ingénieurs et cadres) CGT du Grand Reims a annoncé, le 28 juin, la création d’un Observatoire syndical de la fonction publique territoriale (OSFPT). Cet outil à visée essentiellement académique observera les mutations de la fonction publique territoriale après la loi Dussopt du 6 août 2019 et plus généralement la « réorganisation permanente territoriale », écrivent ses créateurs.

L’OSFPT réalisera un tableau de bord semestriel de la loi Dussopt (ruptures conventionnelles, contrats de projets, détachements d’office, remises en causes du droit de grève, réforme du temps de travail) ; une lettre mensuelle ; des notes thématiques par exemple sur les lignes directrices de gestion ; des journées d’étude ; des formations. Ces informations seront libres ...

