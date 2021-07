Le partage d’informations, une exception au secret professionnel encadrée

Travail social

Publié le 01/07/2021 • Par Auteur associé • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Analyses santé social

Exception au secret professionnel, le partage d’informations a été ouvert aux professionnels du secteur social et médico-social pour répondre à des situations qui l'exigeaient. L’obligation de secret restant la règle, il est important de connaître les modalités pour avoir recours au partage d’informations.

Le partage d’informations, ou secret partagé, n’était à l’origine autorisé qu’entre les professionnels de santé. Cela n’était pas sans poser difficultés et incertitudes dans l’exercice des missions des équipes sociales et médico-sociales, souvent caractérisé par un travail partenarial et pluridisciplinaire et pouvait parfois aller à l’encontre de l’intérêt de la personne suivie. Afin de remédier à cette situation, a été ouverte la possibilité aux professionnels ou à un établissement ou service du secteur social et médico-social d’échanger des informations confidentielles. Toutefois, le principe directeur demeure l’obligation de secret et il est donc important de connaître les données pouvant être partagées, leurs destinataires et les précautions à prendre.