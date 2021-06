Transforts

Publié le 30/06/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, actus experts technique, France

Avec la fin de son monopole sur les lignes régionales et nationales, la SNCF est en pleine mutation. Son PDG, Jean-Pierre Farandou, revient sur le besoin d’améliorer la productivité devant la concurrence et de revisiter la relation avec les élus.

Qu’est devenue la SNCF, après la loi de réforme ferroviaire de 2018 ?

Cette réforme a changé la structure juridique de la SNCF, qui est devenue une société anonyme à capitaux publics. C’est désormais une entreprise comme une autre, avec la particularité d’avoir le sens de l’utilité publique et de l’intérêt général chevillé au corps. Ce statut nous oblige à une grande rigueur, à une maîtrise de nos comptes et de notre endettement. Malgré la crise, nous avons toujours l’espoir de respecter la trajectoire que nous a fixée le gouvernement et de retrouver une trésorerie à l’équilibre dès 2022. C’est important que la SNCF coûte le moins d’argent public au pays.

Comment appréhendez-vous l’ouverture à la concurrence des trains express régionaux (TER) ?

L’objectif des régions est d’améliorer le ...