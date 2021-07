L’Institut Montaigne exhorte les villes à mieux utiliser les données

Politique de la donnée

Publié le 01/07/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : actus experts technique, France

Dans un rapport publié jeudi 1er juillet, l'Institut Montaigne s'inspire des politiques publiques de la donnée de onze villes pour lister une quinzaine de propositions en faveur d'une meilleure réutilisation et d'un meilleur dialogue avec les écosystèmes industriels.

En se penchant sur les bonnes pratiques de onze villes en matière d’utilisation des données(1), l’Institut Montaigne espère en inspirer de nombreuses autres. Frédéric Verdavaine, ancien directeur général délégué du groupe Nexity et Helmut Reisinger, directeur général d’Orange Business Services ont analysé les politiques publiques de la donnée dans les villes.

« L’accélération de la valorisation des données locales doit permettre d’améliorer la gestion territoriale, la participation citoyenne et d’inventer la ville de demain : une zone urbaine plus participative, s’ouvrant à un écosystème économique dynamique et attractif, accueillante et bienveillante à l’égard des citoyens, proactive sur le plan écologique », notent les auteurs, insistant sur le ...

