Le crédit municipal de Bordeaux veut sortir de la tourmente

Marché de la dette

Publié le 01/07/2021 • Par Hélène Lerivrain • dans : Actu experts finances, Régions

Après la condamnation début juin du crédit municipal de Bordeaux à un blâme et à 120 000 euros d’amende par le gendarme des banques, la nouvelle municipalité, actionnaire à 100 %, entend pleinement rendre à l’établissement sa vocation sociale. Après la mise en place en urgence d’actions correctives, elle se veut rassurante sur sa pérennité.

« Le crédit municipal de Bordeaux a payé un lourd tribu en terme d’image et d’un point de vue financier mais sa pérennité n’est pas en jeu », réagit Claudine Bichet, adjointe au maire de Bordeaux en charge des finances, suite à la condamnation de l’établissement par le gendarme des banques.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a prononcé, début juin, un blâme et une amende de 120 000 euros à son encontre, pointant du doigt « une diversification qui l’a exposé à des risques importants, alors même que sa gouvernance, ses procédures et ses dispositifs de contrôle souffraient de graves carences. » En cause ? La commercialisation, à partir de 2017, sous l’ancienne majorité, de nouveaux produits particulièrement risqués, tels que les prêts sur gage de haute ...

