Développement du petit enfant : créer une politique publique structurée

Les pouvoirs publics sont encouragés à renouveler la politique de la petite enfance afin de mettre en place une offre d'accueil des moins de 3 ans sécurisante et enrichissante, de permettre aux parents une conciliation plus facile entre la vie professionnelle et familiale, et de lutter contre les inégalités.

