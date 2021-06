Pour la Cour des comptes, les finances locales sont touchées mais pas coulées par la crise

Bilan 2020

Dans son rapport annuel sur les finances locales, la Cour des comptes admet que les finances du monde local ont été affectées par la crise, mais de manière très hétérogène et atténuée par le rôle d’amortisseur de l’Etat. Elle ne se risque pas à évaluer l’impact global de la crise sur les comptes locaux.

Les bilans se suivent et se ressemblent, ou presque. Comme le rapport du Comité des Finances locales, publié mardi 22 juin, celui de la Cour des comptes, sorti ce matin 30 juin montre que « les finances publiques locales ont été dégradées par la crise » avec une baisse de l’épargne brute (-10,3 %), de l’investissement (-7,1 %) et une hausse de la dette des collectivités (+3 %), indiquent les magistrats financiers. « Ce n’est pas contestable, mais il faut relativiser, car c’est l’Etat qui a joué en dernier ressort un rôle manifeste d’amortisseur du choc » soulignent-ils. Et c’est justement la plus faible utilisation que prévue des moyens mis par l’Etat à la disposition des collectivités qui prouve pour la Cour la meilleure résistance financière du secteur local qu’anticipée. Selon son ...