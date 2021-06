Fermeture de Fessenheim : les élus veulent un régime fiscal spécial

Nucléaire

Publié le 30/06/2021 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les élus locaux de Fessenheim (Haut-Rhin) et ses environs accompagnés de parlementaires se retrouveront mercredi 30 juin 2021, en fin de matinée, devant l’Assemblée nationale, à Paris, pour dénoncer l’absence de réponse de l’Etat à leur demande de « prendre en compte la réalité financière de leur territoire » depuis la fermeture de la centrale nucléaire alsacienne. Ils évoquent un risque « d’asphyxie fiscale ».

Ils ont choisi le premier anniversaire de la fermeture du deuxième réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim pour « rappeler l’Etat à ses engagements, celui d’une ‘‘neutralisation fiscale’’ », précise le maire SE de Biesheim (Haut-Rhin) et président de la Communauté de communes Pays Rhin-Brisach, Gérard Hug. « Le gouvernement restant étanche à nos revendications, on va se faire entendre de plus près », complète son homologue de la commune de Fessenheim, Claude Brender (SE).

Les 29 maires de l’intercommunalité accompagnés de trois députés et deux sénateurs poseront mercredi 30 juin 2021, en fin de matinée, devant les grilles de l’Assemblée nationale, à Paris, pour une photo de famille visant à médiatiser leur combat. « L’Etat ne prend toujours pas en compte la réalité financière et ...