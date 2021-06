Brigitte Henriques, première femme élue à la tête de l’olympisme français

Gouvernance

Publié le 29/06/2021

Vice-présidente de la Fédération française de Football (FFF), Brigitte Henriques a été élue ce 29 juin présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Première femme à occuper cette fonction, elle succède pour quatre ans, à Denis Masseglia en poste depuis 2009.

Une majorité écrasante pour celle qui était annoncée comme la favorite d’un scrutin comptant tout de même quatre candidats. Brigitte Henriques est devenue ce mardi 29 juin, la première présidente du CNOSF. Avec 57,87% des voix dès le premier tour, elle a largement devancé Thierry Rey, conseiller spécial du COJO de Paris 2024 (19,26%), Emmanuelle Bonnet Oulaldj, co-présidente de la Fédération Sportive et gymnique du travail (19,26%) et Patrice Martin, président de la fédération française de Ski nautique et de wakeboard (6,87%). « Je veux rassembler pour révéler la France du sport et que soit pris en compte son utilité sociale et sociétale », a-t-elle déclaré sitôt son élection, par les dirigeants de 109 fédérations sportives affiliées.

Agée de 50 ans, Brigitte Henriques est issue du ballon ...

