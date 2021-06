«La qualité du service rendu par l’ONF s’est détériorée»

[Entretien] Forêts

Publié le 29/06/2021 • Par Isabelle Verbaere • dans : actus experts technique, France

La Fédération nationale des communes forestière (FNCOFOR) a décidé de voter contre le contrat d’objectif et de performance (COP) de l’Office national des forêts à l’occasion d’un conseil d’administration de l’ONF qui se tiendra vendredi 2 juillet. Dominique Jarlier, président de la FNCOFOR, explique pourquoi certaines annonces sont inacceptables.

Votre fédération va-t-elle voter le contrat d’objectif et de performance (COP) de l’Office national des forêts (ONF) ?

Non, nous avons décidé de voter contre ce document, lors d’un conseil d’administration de la FNCOFOR qui s’est tenu les 24 et 25 juin derniers. Son contenu est insupportable tant sur le fond que sur la forme, les communes sont méprisées ! Si ce texte est voté, nous avons établi une liste de positions que nous pourrions prendre que nous revaliderons. Nous ne ferons plus de travaux avec l’ONF, nous ne vendrons plus de bois, et certaines communes demanderons de sortir du régime forestier.

Vous pointez des annonces inacceptables, quelles sont-elles ?

Le futur COP prévoit d’augmenter les frais de garderie payées par les communes soumises au régime forestier, de 30 millions ...

