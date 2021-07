« De multiples enjeux derrière le projet hydraulique »

Aménagement

Président de la commission ressources en eau et milieu aquatique à l’Astee, Éric Chanal est directeur général du syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit-Rosne (SIAH) dans le Val-d’Oise. Il travaille sur des projets de réhabilitation de rivières urbaines depuis dix-huit ans et nous livre son retour d’expérience sur ces réalisations.

