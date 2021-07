Face à l’abstention, quatre pistes pour déconfiner la démocratie locale

Elections

L’abstention record lors des départementales et des régionales, les 20 et 27 juin, souligne que la démocratie locale est en panne. Mais des solutions existent pour que les citoyens retrouvent le chemin des urnes.

Chiffres-clés 21 % seulement des inscrits ont voté pour Carole Delga (PS) en Occitanie. Et pourtant la tête de liste est la mieux élue en métropole, avec près de 58 % des voix et 34 points d’avance sur son poursuivant, Jean-Paul Garraud (RN).

C’est un triste record qui en dit long sur la désaffection à l’égard de la classe politique en général, et des élus locaux en particulier. Au premier comme au deuxième tour des élections départementales et régionales, les 20 et 27 juin, le premier parti de France, les abstentionnistes, a rassemblé deux tiers des inscrits. Le fait majeur d’un double scrutin marqué, par ailleurs, par une grande stabilité.

Si tous les présidents de région sortants l’ont emporté, ils souffrent d’une légitimité très faible. Devant l’ampleur d’une grève du vote qui, de fait, rétablit une forme de suffrage censitaire, il existe, à défaut de recette miracle, des mesures qui pourraient améliorer la situation. Tour d’horizon.

01 Alléger le millefeuille territorial

