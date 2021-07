Santé

Un partenariat exemplaire a fait naître une clinique d’agglomération sur mesure

En 2015, à Montbéliard, la clinique allait fermer ses portes et l’hôpital fusionner avec celui de Belfort, hors de l’agglo. C’est alors qu’a germé le projet d’un nouvel établissement. Ouverte en mars, la nouvelle clinique peut accueillir 1 500 patients par an, venus de tout le bassin de vie pour des soins de suite et de réadaptation. L’agence régionale de santé a joué les médiateurs entre hôpital et clinique, et remis à plat l’offre hospitalière. Une société a été créée pour la réussite du projet.

