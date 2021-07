Logement

Les offices fonciers solidaires tracent leur sillon dans les « zones tendues »

Les offices fonciers solidaires (OFS) construisent des logements dont les acquéreurs n’achètent que les murs et payent un loyer mensuel pour le foncier. Institués en 2016, les OFS créent une nouvelle offre de logements abordables, pour les classes moyennes et modestes, en dessous d’un plafond de ressources. On dénombre plus de 60 offices fonciers solidaires. De nombreuses opérations sont programmées dans les « zones tendues » en matière de logement, dans différentes régions.

