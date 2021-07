« Il faut rendre la démocratie plus ludique »

[Entretien] Citoyenneté

Publié le 06/07/2021 • Par Brigitte Menguy • dans : France

Gilles Proriol, (à gauche sur la photo) fondateur de Cognito

Frank Escoubès, cofondateur de Bluenove

Au lendemain d’une abstention record aux élections départementales et régionales, la démocratie n’a jamais autant été dans l’impasse. Sortir de celle-ci est justement l’ambition de Frank Escoubès et de Gilles Proriol, tous deux professionnels de la démocratie participative et auteurs de « La démocratie autrement » (Editions de l’observatoire, mai 2021), livre écrit après avoir été missionnés par le gouvernement pour analyser l’ensemble des contributions citoyennes issues du grand débat national (1).

De leurs travaux est né ce « pari hardi de l’optimisme », comme ils le qualifient eux-mêmes afin « de réinventer d’urgence l’art de gouverner avec les citoyens ». Pour atteindre ce graal d’une gouvernance partagée, les auteurs dressent d’abord un état des lieux au vitriol de notre modèle démocratique : montée du populisme, perte de confiance dans les élites politiques…

Autant d’échecs qui conduisent ces praticiens de la démocratie participative à proposer la mise en place d’un modèle démocratique véritablement inclusif du citoyen autour de quatre moments clés : la consultation ...

