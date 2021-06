La démocratie représentative est morte, vive la démocratie délibérative !

Accueil

Publié le 29/06/2021 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, France

En 2021, la démocratie représentative ne mobilise plus et la démocratie participative patine. Et si la solution était du côté de la démocratie délibérative ? Dans une étude de juin 2020, désormais traduite en français, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) examine les tendances de ces processus, recense les différents modèles existants et analyse les avantages et les limites de cette nouvelle forme de participation citoyenne.

