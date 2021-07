Les nouveaux modèles économiques urbains : caractériser les nouvelles offres de services urbains et les acteursAs a serviceAgrégateur

Publié le 09/07/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France, Innovations et Territoires

Alors que les villes sont saisies par les transitions numériques et écologiques, mais aussi sociétales et financières, l’approche par les nouveaux modèles économiques urbains est une grille de lecture qui permet de renouveler le regard sur la délivrance et le financement des services urbains. Seize mots clés, répartis en sept billets, permettent de la présenter. Une série réalisée en partenariat avec les cabinets ibicity, Espelia et Partie prenante.

Mot clé: As a service

Mots proches : comme un service • bouquet de services

Dans le jargon des professionnels, l’expression « as a service » fleurit depuis quelques années. Après la vague du « software as a service », on parle désormais de « MaaS », mais également de « space as a service », voire de « city as a service ». Cette « servicialisation de l’économie » semble saisir tous les secteurs : « everything as a service » ! L’approche « as a service » rejoint pour une part l’économie de la souscription, ou la « netflixisation » de l’économie, mais elle va au-delà et franchit une étape supplémentaire en lien avec le basculement usager-centrique et l’élargissement du périmètre des services urbains. Non seulement on bascule du produit vers le service (Michelin ne vend plus des pneus mais des ...

