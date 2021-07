La police municipale sur les bancs de l’académie de la confiance

Sécurité

Publié le 08/07/2021 • Par Séverine Cattiaux • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

A Grenoble, les grands enjeux de société sont au menu du cycle de formations destiné aux policiers municipaux.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Financement : en partie sur le budget de la ville. La formation « éthique et responsabilité » est prise en charge par le CNFPT (partenariat avec le camp des Milles à Aix-en-Provence). La formation « prévention de la radicalisation » est assurée par Eric Amiel, le référent « formation » de la PM.

en partie sur le budget de la ville. La formation « éthique et responsabilité » est prise en charge par le CNFPT (partenariat avec le camp des Milles à Aix-en-Provence). La formation « prévention de la radicalisation » est assurée par Eric Amiel, le référent « formation » de la PM. Cible : les 80 agents sur le terrain.

les 80 agents sur le terrain. Durée : une journée par thématique.

Faut-il y voir une spécificité des polices municipales des villes écologistes ? Depuis cette année, sous l’impulsion de la municipalité grenobloise (4 000 agents, 100 policiers municipaux, 157 700 hab.), les agents bénéficient d’un cursus de formation supplémentaire « pour monter en compétences sur les grands enjeux de société : violences faites aux femmes, maltraitance infantile, lien police-population, éthique et responsabilité… »

Le dispositif – « académie de la confiance » – est inédit. « Il s’agit de donner des clés de compréhension à nos policiers municipaux sur les phénomènes sociétaux actuels, en vue de les outiller pour faire de la prévention ensuite », explique Jérôme Lamain, directeur de la PM . Ce cycle concourt aussi à la mise en place d’une ou plusieurs équipes de police de proximité qui seront affectées à des quartiers sensibles pour retisser du lien avec les habitants. Dans ce but, les formations « prévention de la radicalisation » et « éthique et responsabilité » sont tout à fait pertinentes, considère Eric Amiel, référent « formation » à la PM de Grenoble. « Nos agents ont besoin de connaître les codes, de savoir parler aux jeunes, pour aller dans certains quartiers », étaye-t-il.

Gagner en vigilance

Jeune gardienne brigadière, Purdey Dupuis a testé et approuve ces nouveaux modules.

« En formation initiale, on