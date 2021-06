Lignes directrices de gestion, les clés de la réussite : le replay

[Webinaire] Club RH - MNT - Cnas

Publié le 29/06/2021 • Par Romain Mazon • dans : compte rendu des dernières rencontres du club RH, France, Toute l'actu RH

Nouvelle obligation issue de la loi de transformation de la fonction publique d’août 2019, l’élaboration de Lignes Directrices de Gestion (LDG) a suscité de profondes interrogations dans de nombreuses collectivités. Ce webinaire du Club RH de « La Gazette », organisé en partenariat avec le Centre de gestion du Nord (Cdg59), vous donne la marche à suivre pour définir vos LDG. Abonnés de la Gazette, visionnez le replay librement.

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique oblige les collectivités à formaliser leur politique de gestion des ressources humaines en définissant une stratégie pluriannuelle de pilotage et des orientations en matière de parcours professionnels.

Comment élaborer ses LDG ?

Quels outils d’accompagnement sont proposés par les centres de gestion ?

Quels sont les points de vigilance ?

Interrogés par Maud Parnaudeau, journaliste à la Gazette, trois experts sont venus expliquer comment s’y prendre, et ont répondu aux questions des internautes.

Anne Héritié, Directrice des ressources humaines de la ville de Bruges (19 000 hab., Gironde), commune appartenant à Bordeaux métropole, a élaboré ses lignes directrices de gestion il y a plus d’un an. Cette commune de Bordeaux métropole, compte 428 agents avec le CCAS, 47 métiers et 40 sites de travail. Le chantier, fixé sur 6 à 9 mois aura finalement pris un an, en raison de la pandémie.

Anne Héritié explique comment le travail a été organisé, et sur quel périmètre, à partir de la commande politique. Puis comment les axes stratégiques des LDG, une fois identifiés, sont déclinés et par qui. Dans un an, les LDG seront revues, à partir d’indicateurs partagés qui serviront à l’évaluation (voir la présentation à télécharger ci-dessous).

Thomas Cabarez, Responsable du service analyse et prospective de l’emploi au Centre de Gestion du Nord, est venu présenter, lui, les méthodes de conduite de ce projet, ainsi que les outils d’aides à la réalisation des lignes directrices de gestion proposés par les Centres de gestion. Il a notamment insisté sur le rôle du nouveau rapport social unique, dont les données serviront à élaborer les LDG.

Valérie Dusautoir, Directrice des ressources humaines du Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre est venue témoigner de son utilisation des outils du Centre de gestion du Nord à l’échelle des 4 communes et 46 agents du syndicat. Elle souligne notamment les avantages à conduire une telle démarche, y compris dans une collectivité de petite taille.