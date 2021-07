Les fonctionnaires momentanément privés d’emploi, des agents à ne pas négliger

Gestion RH

Publié le 08/07/2021

A défaut de maîtriser la dégressivité des rémunérations, le CNFPT et les centres de gestion agissent sur la « privation d’emploi » de certains agents.

Il suffit d’un changement de majorité à la tête d’une collectivité ou d’une réorganisation interne. Les employeurs territoriaux peuvent alors mettre fin à des emplois fonctionnels (directeur général, directeur général adjoint) ou supprimer des postes.

Chaque année, ces « fonctionnaires momentanément privés d’emploi » (FMPE) sont en moyenne une trentaine de la catégorie A+ pris en charge par le CNFPT et quelques centaines des catégories A, B et C suivis par les centres de gestion (CDG). On en dénombrait environ 440 en août 2020. Un nouveau décompte sera réalisé durant l’été par la Fédération nationale des centres de gestion.

Accident de trajet

« C’est mal vécu, comme un accident de trajet », observe Claude Soret-Virolle, directrice générale adjointe (DGA) chargée de la prévention ...