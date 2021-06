Covid : les petites communes d’Ile-de-France moins touchées que les grandes

Finances locales

Publié le 29/06/2021

Présentée lors du salon de l’Association des maires d’Ile-de-France (Amif), une étude confirme que, toutes les collectivités n’ont pas été logées à la même enseigne, face à la crise. Et que les plus petites s’en sortent même mieux, avec une capacité d’autofinancement à la hausse.

Plus de dépenses et moins de recettes ! En collectant les données de 105 collectivités et des comptes de gestion provisoires 2020 (1) – pour en tirer les conclusions que « La Gazette » a pu consulter en exclusivité –, l’Association des maires d’Ile-de-France (Amif) est parvenue au constat que la crise sanitaire les avait bien impactées de manière globale, mais que les incidences étaient « plurielles », impossibles à résumer et différentes d’une strate à l’autre.

Au chapitre des recettes, les communes qui n’ont pu ajuster leurs charges fixes lors des restrictions « ont pu constater une dégradation de leur déficit, notamment sur les produits du domaine (fermeture des marchés, terrasses,…) et des services », mais aussi une stabilité des dotations et recettes fiscales (DMTO, impôts ménage ...

