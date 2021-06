L’instruction du 26 mai, publiée sur le site de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), qui en a fait une analyse, vient conforter les annonces d’Emmanuelle Wargon – les 40 000 places ouvertes depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, portant ainsi le parc de l’hébergement d’urgence à un niveau inédit de 203 000 places aujourd’hui, seront maintenues jusqu’à fin mars 2022. « C’est une décision historique car elle marque un changement de doctrine sur la gestion au thermomètre de l’hébergement d’urgence. Elle a évité des remises à la rue au printemps. Elle permet aux personnes hébergées de se stabiliser, et laisse aux associations le temps de trouver des solutions de logement plus pérennes », estime Florent Gueguen, directeur de la FAS.

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.lagazettedescommunes.com/752957/vers-une-programmation-pluri-annuelle-des-places-dhebergement/" }, "headline": "Vers une programmation pluri-annuelle des places d’hébergement", "image": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2019/11/alfa27-adobestock-297127537-310x206.jpeg", "datePublished": "2021-06-28T15:26:28+00:00", "dateModified": "2021-06-28T15:26:28+00:00", "author": { "@type": "Person", "name": "Rouja Lazarova" }, "publisher": { "name": "La Gazette des Communes", "@type": "Organization", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/themes/gazette_v5/images/header/logo-gazette-248x72.png" } }, "description": "Dans une instruction du 26 mai dernier, envoyée aux préfets de région et de département, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, détaille sa vision de la fin de la « gestion au thermomètre » de l’hébergement d’urgence. Les associations de la solidarité restent vigilantes.", "isAccessibleForFree": "False", "hasPart": { "@type": "WebPageElement", "isAccessibleForFree": "False" }, "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector" : ".pageArticle__mainContent" } }